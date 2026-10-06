Жұлдыз Сүлейменова приняла участие в торжественном мероприятии ко Дню учителя

Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова приняла участие в торжественном мероприятии «Ұстаздықтың ұлы жолы», посвященном Дню учителя.

Праздничный вечер прошел в Президентском центре и объединил около 1500 представителей педагогического сообщества со всей страны. Среди них - заслуженные педагоги, ветераны педагогического труда, наставники, молодые специалисты и учителя, удостоенные государственных наград.

В своем выступлении Жұлдыз Сүлейменова поздравила педагогов с профессиональным праздником, отметив, что благодаря последовательной поддержке Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева повышение статуса педагога, признание особой роли учительского труда в обществе и создание необходимых условий для профессионального развития остаются одними из ключевых приоритетов государственной политики в сфере образования.

В ходе мероприятия за значительный вклад в развитие образования и воспитание подрастающего поколения педагоги были награждены орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», а также ведомственными наградами.

Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием известных казахстанских исполнителей, творческих коллективов и юных артистов. Особым подарком для педагогов стала премьера песни «Ұстазым», которую Светлана Айтбаева исполнила вместе со своими учениками.