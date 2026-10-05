Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на масштабных мероприятиях, посвященных теме искусственного интеллекта, прошедших на минувшей неделе в Астане.

– Состоялись форум AI & Digital Bridge – 2026 и заседание Совета по развитию искусственного интеллекта с участием известных специалистов и экспертов. На этой площадке было отмечено, что Казахстан добился впечатляющих результатов в этой исключительно важной сфере. Однако это не повод почивать на лаврах, особенно учитывая беспрецедентно высокие темпы развития искусственного интеллекта и новых технологий. Это веление времени. Помимо этого, в столице впервые состоялся международный кинофестиваль Astana AI Film Festival, который можно назвать поистине передовым и инновационным событием. Именно на полях этого знакового мероприятия впервые в мире был презентован потенциал искусственного интеллекта в кинематографе. Другими словами, данный фестиваль стал подтверждением того, что эпоха традиционного кинопроизводства постепенно уходит в прошлое. Теперь кинематографисты могут создавать полноценные фильмы, не обращаясь за поддержкой к чиновникам, продюсерам и спонсорам. Именно поэтому кинофестиваль в Астане приобрел действительно глобальный характер и привлек внимание всего мирового сообщества, – выделил Глава государства.

Вместе с тем, по словам Президента, в эпоху передовых технологий ни в коем случае нельзя забывать о значимости книг. В связи с этим он назвал общей задачей разъяснение ценностей культуры чтения молодому поколению.

– Есть замечательное изречение выдающегося сына казахского народа Абиша Кекилбаева: «Адамды адам еткен – кітап, адамзат еткен – кітапхана» («Книга сделала человека человеком, а библиотека объединила людей в человечество»). Книга пробуждает в каждом из нас жажду знаний, нравственные ценности, мудрость и трудолюбие. Чтение – своеобразный духовный щит, оберегающий граждан, в первую очередь молодежь, от поверхностных суждений и бесконечного потока информации. В связи с этим в мае нынешнего года я подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Для его реализации Правительство до конца этого года примет соответствующую Концепцию, – проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

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