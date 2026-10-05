В рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву представили проводимую работу по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования.

В рамках реализации поручений Главы государства по повышению качества образования и сокращению разрыва между городскими и сельскими школами особое внимание уделяется системному внедрению возможностей искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова и генеральный директор Sinovation Ventures и 01.ai Ли Кай-Фу представили основные подходы и возможности применения технологий искусственного интеллекта в системе среднего образования.

Проект направлен на поддержку педагогов, персонализацию обучения с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика, а также повышение доступности качественного образования для сельских и малокомплектных школ.

Ключевой принцип данного направления заключается в том, что искусственный интеллект не должен заменять учителя. Его задача - расширять профессиональные возможности педагога и помогать повышать качество образования.