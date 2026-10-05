Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников состоявшегося в Акорде торжественного мероприятия с Днем учителя. По его словам, этот светлый и дорогой сердцу каждого из нас праздник носит поистине всенародный характер и объединяет все наше общество.

– Учитель – это ключевая фигура в жизни каждого человека. Полагаю, что с этим согласится каждый. Глубокое уважение к педагогу – важнейший признак, определяющий зрелость цивилизованного общества. Великий мыслитель Абай говорил, что человечность формируется в личности благодаря хорошему наставнику. Выдающийся писатель Мухтар Ауэзов, с особым трепетом относившийся к этой профессии, говорил: «Учитель – великое звание». Относиться к учительскому сообществу с глубоким уважением, благодарить педагогов за их неустанный труд во благо будущего нации – наш общий долг. Сегодня, в эпоху стремительного развития передовых технологий и колоссальных информационных потоков, роль учителя стала значимой как никогда. Это неоспоримый факт, – сказал Президент.

В своем выступлении Глава государства заявил, что считает делом особой значимости всестороннюю поддержку педагогов.

– Как известно, был принят специальный закон «О статусе педагога». В перечень государственных наград включено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). Несколько представителей учительского сообщества были удостоены высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Дата 5 октября официально закреплена как профессиональный праздник педагогов. Каждый год мы всей страной отмечаем этот праздник. И в этом году в праздничные дни во всех регионах акимы вручают педагогам награды и оказывают им особое почести. Такая традиция чествования учителей на общенациональном уровне будет продолжена. Для государства это задача исключительной важности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, подрастающее поколение, а это более 4 миллионов школьников, то есть каждый пятый гражданин нашей страны, должно жить в развитом государстве, безопасной среде и цивилизованном обществе.

– С этой целью мы приступили к строительству Справедливого, Сильного, Чистого и Передового Казахстана, в котором перед каждым открываются равные возможности, а также реализовали масштабные реформы. Мы приняли Конституцию – фундамент и главный документ, открывший нашей стране путь к эпохе процветания. В Конституции впервые нашли отражение конкретные нормы, способствующие развитию системы образования и просвещения. В частности, развитие человеческого капитала, науки, образования и инноваций было закреплено в качестве обязанности государства и стратегического направления его деятельности. В конечном счете, это требование времени. Кроме того, мы кардинально модернизировали систему власти. В стране прошли первые выборы в однопалатный Курултай. Сформирован новый состав Правительства. Назначен Вице-Президент. Создан новый государственный орган – Аппарат Совета Безопасности. Недавно свою работу начал Қазақстан Халық Кеңесі. Таким образом, сплотившись как единый народ, мы вместе заложили фундамент, определивший курс дальнейшего поступательного развития страны, – сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сила цивилизованного и передового государства определяется не столько его природными богатствами, сколько качеством человеческого капитала. Он подчеркнул, что место государства в мире и его экономический потенциал зависят от уровня образования и науки в обществе.

– Как известно, мы принимаем последовательные меры и ведем активную работу в этом направлении. К примеру, за последние 7 лет в стране построено 1342 школы на более чем 1 миллион ученических мест. В этом году идет строительство еще 101 школы. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» сформирован новый стандарт образовательных учреждений. Благодаря этому возводятся учебные заведения с современной инфраструктурой, обеспечивающие все условия для качественного образования и развития детей. На сегодняшний день построено 217 таких школ на 460 тысяч учащихся. 84 из этих школ, то есть около 40%, расположены в сельской местности. В своих выступлениях я всегда подчеркиваю: и в селах, и в городах должны быть современные школы, обеспечивающие детям в равной мере качественное образование. В настоящее время государство реализует программу массового внедрения в средние школы специальных уроков на базе систем искусственного интеллекта. Правительство должно уделить особое внимание этому крайне важному направлению работы, – акцентировал Президент.

Глава государства позитивно оценил рост числа молодых людей, выбирающих профессию педагога

– В нынешнем году более 12 тысяч выпускников, в том числе свыше 2 тысяч обладателей знака «Алтын белгі», стали обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям. Стипендии студентов, избравших учительское призвание, выросли в 2,5 раза. В преддверии нового учебного года в регионах было трудоустроено свыше 15 тысяч учителей, причем половина из них – молодые специалисты. Это значит, что в школы приходит новое поколение образованных, энергичных и прогрессивных учителей. Опытные педагоги должны оказывать всестороннюю поддержку молодым коллегам, которые делают первые шаги на своем пути. Это позволит взрастить настоящих мастеров своего дела и сформирует традиции профессиональной преемственности. Нам необходимо продолжить укрепление кадрового потенциала сферы образования. Без преувеличения можно заявить, что фундамент сильного государства – это квалифицированные педагоги. И особую роль в их подготовке играют высшие учебные заведения. Ведь именно в стенах университетов формируются профессиональные знания и навыки будущего специалиста. Важно также активизировать международное сотрудничество в научно-образовательной сфере. В рамках своих зарубежных визитов я неизменно уделяю особое внимание укреплению партнерских отношений с ведущими мировыми учебными заведениями, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, перед нами стоит масштабная задача – воспитать поколение граждан, которое будет жить и созидать в эпоху глобальной цифровой цивилизации и экономики знаний.

– Поэтому по моему поручению начато планомерное внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Новые технологии при грамотном использовании существенно облегчат педагогическую деятельность, станут надежным инструментом, избавляющим от рутины. У учителей должно появиться больше времени для наставничества и живой работы с учениками. В этом направлении уже сделан важный шаг. В сентябре этого года министерством просвещения утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в образовании. Доступ к передовым методикам и цифровым платформам получат все школы страны, независимо от того, где они находятся – в мегаполисе или в отдаленном ауле. Задел у нас хороший, работа началась в правильном направлении. Результаты международного исследования PISA-2025 показывают: по уровню цифровой готовности наши школы уже опережают средний показатель государств – членов ОЭСР. Индекс когнитивной адаптивности учащихся также выше среднего. Но это лишь отправная точка, а не повод для самоуспокоения. Впереди у нас – огромный пласт работы. Поэтому успокаиваться на достигнутом, конечно же, не следует, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на масштабных мероприятиях, посвященных теме искусственного интеллекта, прошедших на минувшей неделе в Астане.

– Состоялись форум AI & Digital Bridge – 2026 и заседание Совета по развитию искусственного интеллекта с участием известных специалистов и экспертов. На этой площадке было отмечено, что Казахстан добился впечатляющих результатов в этой исключительно важной сфере. Однако это не повод почивать на лаврах, особенно учитывая беспрецедентно высокие темпы развития искусственного интеллекта и новых технологий. Это веление времени. Помимо этого, в столице впервые состоялся международный кинофестиваль Astana AI Film Festival, который можно назвать поистине передовым и инновационным событием. Именно на полях этого знакового мероприятия впервые в мире был презентован потенциал искусственного интеллекта в кинематографе. Другими словами, данный фестиваль стал подтверждением того, что эпоха традиционного кинопроизводства постепенно уходит в прошлое. Теперь кинематографисты могут создавать полноценные фильмы, не обращаясь за поддержкой к чиновникам, продюсерам и спонсорам. Именно поэтому кинофестиваль в Астане приобрел действительно глобальный характер и привлек внимание всего мирового сообщества, – выделил Глава государства.

Вместе с тем, по словам Президента, в эпоху передовых технологий ни в коем случае нельзя забывать о значимости книг. В связи с этим он назвал общей задачей разъяснение ценностей культуры чтения молодому поколению.

– Есть замечательное изречение выдающегося сына казахского народа Абиша Кекилбаева: «Адамды адам еткен – кітап, адамзат еткен – кітапхана» («Книга сделала человека человеком, а библиотека объединила людей в человечество»). Книга пробуждает в каждом из нас жажду знаний, нравственные ценности, мудрость и трудолюбие. Чтение – своеобразный духовный щит, оберегающий граждан, в первую очередь молодежь, от поверхностных суждений и бесконечного потока информации. В связи с этим в мае нынешнего года я подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Для его реализации Правительство до конца этого года примет соответствующую Концепцию, – проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Затем Глава государства указал на важность воспитания трудолюбивого, стремящегося к знаниям и постоянно развивающегося поколения.

– Мы обязаны учитывать жизненные интересы и насущные потребности детей, надежно обеспечить их защиту как в реальном мире, так и виртуальном пространстве. Но самое главное – дать подрастающему поколению то, в чем оно нуждается больше всего – широкие перспективы, реальные возможности и вдохновляющие горизонты для самореализации во взрослой жизни. Важно с ранних лет разъяснять детям простую, но фундаментальную истину: успешное будущее начинается уже со школьной скамьи – упорного труда над собой и постоянного стремления к знаниям. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Только труд открывает дорогу к успехам и достижениям. Это закон жизни. Труд – фундамент и смысл человеческого существования. Жизнь – это не сказочный мир, полный чудес. Лишь глубокие знания и опыт могут помочь человеку на его жизненном пути. Важно донести эту простую истину до подрастающего поколения. Наша стратегическая цель – воспитать конкурентоспособное поколение созидателей, устремленное к новым вершинам. Прогресс Казахстана зависит от личного вклада каждого из нас, – подчеркнул Президент.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что именно сейчас меняется мировоззрение граждан, формируется новая общественная этика.

– Чистота, трудолюбие, ответственность и взаимное уважение становятся ключевыми качествами, определяющими новый облик нашей нации. Акция «Таза Қазақстан» приобрела общенациональный масштаб. Она уже оказала положительное влияние на имидж нашей страны и, что наиболее важно, на жизнь наших соотечественников. Бережное отношение к природе и формирование высокой экологической культуры признаны в нашей стране конституционными принципами. И вы – все педагогическое сообщество страны – вносите неоценимый вклад в реализацию этого дела государственной важности. Именно у вас, школьных учителей, дети учатся быть открытыми, образованными, законопослушными и ответственными гражданами своей страны. Выражаю искреннюю признательность всем педагогам Казахстана. Уверен, что труд каждого человека, посвятившего себя преподаванию, заслуживает самого глубокого уважения, – подытожил Глава государства.

В завершение торжественного мероприятия за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан ряду учителей были вручены высокие государственные награды.