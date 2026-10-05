Встреча состоялась в рамках реализации Указа Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан». В настоящее время ведется системная работа по выполнению задач, определенных Указом.

Стороны обсудили практические механизмы внедрения искусственного интеллекта в систему среднего образования, развитие цифровых компетенций педагогов, поддержку сельских и малокомплектных школ, а также вопросы безопасного и ответственного использования технологий ИИ в образовательном процессе.

Одним из практических шагов в данном направлении стало подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения и компанией Q.AI Limited. Документ подписали председатель Правления Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Ғалымжан Алматов и генеральный директор Q.AI Limited Дмитрий Мун.

Сотрудничество направлено на реализацию Комплексного плана мероприятий по широкому внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026-2029 годы. Особое внимание будет уделено сельским и малокомплектным школам, развитию цифровых компетенций педагогов, а также безопасному и ответственному использованию технологий ИИ.

Кроме того, предусмотрено развитие пилотного проекта Национальной образовательной ИИ-платформы. Платформа будет направлена на персонализацию обучения, цифровую поддержку педагогов и обучающихся, мониторинг образовательных результатов и аналитическое сопровождение системы образования.

Ключевой принцип внедрения искусственного интеллекта в систему образования заключается в том, что технологии должны не заменять учителя, а расширять его профессиональные возможности. ИИ рассматривается как инструмент, который поможет педагогу в работе и создаст дополнительные возможности для обеспечения качественного образования с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.