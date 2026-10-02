В регионах страны проходит первый этап XIX Президентской олимпиады по предметам естественно-математического направления.

В олимпиаде принимают участие учащиеся 11 (12) классов организаций образования, ранее не участвовавшие в республиканских и международных предметных олимпиадах. В этом году на первом этапе свои знания демонстрируют 3 626 учащихся лицеев, гимназий и специализированных школ для одаренных детей.

Президентская олимпиада проводится в три этапа:

▫ первый этап - региональный;

▫ второй этап - отборочный;

▫ третий этап - республиканский.

На всех этапах участники выполняют задания по четырем предметам: математике, физике, химии и биологии.

По итогам регионального этапа к отборочному этапу допускаются команды численностью до 20 учащихся от областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также АОО «НИШ», и до 8 учащихся от республиканских организаций образования.