«Лучший педагог - 2026»: на конкурс зарегистрировались более 2 тысяч педагогов

В рамках курса, определенного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, по повышению статуса педагога и поддержке учителей в стране системно реализуются меры по стимулированию их профессиональных достижений. Одна из них - республиканский конкурс «Лучший педагог», направленный на выявление и поощрение педагогов, отличившихся передовым опытом и высокими результатами.

В этом году на районный этап конкурса по всей стране зарегистрировались 2145 педагогов. По его итогам 939 участников прошли на областной этап. Педагоги, показавшие лучшие результаты на областном уровне, рекомендованы для участия в республиканском этапе. В настоящее время продолжается регистрация на заключительный этап.

Конкурс проводится среди педагогов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного и специального образования. Участники должны иметь не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа.

В этом году в связи с изменениями, внесенными в правила конкурса, отбор стартовал 27 августа. Республиканский этап проходит с 22 сентября по 15 октября и состоит из двух туров. В первом туре комиссия оценивает представленные участниками материалы, во втором педагоги проводят урок или учебное занятие в определенной организации образования.

По решению республиканской комиссии звание «Лучший педагог» получат до 64 педагогов. В их числе до 10 представителей дошкольных организаций, до 34 педагогов организаций среднего, специального, специализированного и дополнительного образования, а также до 20 педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Каждому победителю будет вручена денежная премия в размере 1000 МРП, или 4 325 000 тенге, специальное удостоверение и нагрудный знак «Лучший педагог организации образования».

Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится с 2012 года. За это время обладателями почетного звания стали 816 педагогов. В прошлом году по итогам конкурса победителями были признаны 64 педагога.