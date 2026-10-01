В Уральске проведён объезд проблемных объектов долевого строительства

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область состоялся объезд проблемных объектов долевого строительства в городе Уральске. В выезде приняли участие директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Руслан Лепесов, представители местных исполнительных органов и профильных организаций.

В ходе объезда осмотрены жилые дома по улицам С. Камалова, Тәуелсіздік и А. Черекаева. На местах рассмотрено текущее состояние объектов, ход работ, а также вопросы, связанные с защитой прав граждан и дальнейшим урегулированием ситуации по каждому из объектов.

По объектам на улицах С. Камалова и Тәуелсіздік основное внимание уделено вопросам завершения необходимых процедур и дальнейшего решения ситуации с участием дольщиков.

Отдельно рассмотрена ситуация по жилому дому на улице А. Черекаева. Объект находится на начальной стадии строительства. В настоящее время прорабатываются правовые и финансовые вопросы, необходимые для определения дальнейшего механизма завершения строительства.

По итогам объезда Р.Лепесовым отмечена необходимость продолжения системной работы по каждому проблемному объекту с учётом его правового статуса и текущей ситуации. Основной приоритет — защита прав дольщиков и принятие необходимых мер для дальнейшего урегулирования вопросов по объектам.

Как отметил вице-министр на встрече с населением региона важным направлением остается защита прав граждан, участвующих в долевом строительстве. В стране реализуются меры по повышению прозрачности рынка и предотвращению незаконного привлечения средств дольщиков. Жилищный портал интегрирован с eGov Mobile и мобильными приложениями банков, также работает онлайн-Центр поддержки дольщиков iBOTA, где граждане могут получить информацию и консультации.