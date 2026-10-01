В Уральске состоялась встреча вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан Куандыка Кажкенова с жителями Западно-Казахстанской области. В ходе встречи обсуждены вопросы жилищного строительства, обновления жилищного фонда, модернизации коммунальной инфраструктуры, а также изменения в строительной отрасли. Вице-министр отметил, что обеспечение граждан доступными инструментами для улучшения жилищных условий остается одним из ключевых социальных приоритетов государства.

По итогам 2025 года в области введено 642,4 тыс. кв. метров жилья. В 2026 году перед регионом поставлена задача обеспечить ввод 645 тыс. кв. метров, что позволит улучшить жилищные условия порядка 5,3 тыс. семей. За восемь месяцев текущего года введено 332,9 тыс. кв. метров, или 2 687 квартир. В рамках государственной поддержки приобретено 543 квартиры арендного и 529 квартир кредитного жилья. 465 граждан получили льготные ипотечные займы по ставкам 2% и 5%, еще 326 займов выдано по программам «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер». Отдельное внимание уделено обновлению жилищного фонда. В области насчитывается 2 533 МЖД, из которых 334 являются аварийными и ветхими, а в 1 581 доме требуется капитальный ремонт. В Уральске расположено 1 815 многоквартирных домов, в том числе 61 аварийный и 216 ветхих. До 2029 года предусмотрен снос 20 аварийных домов. Для обновления ветхого и аварийного жилья также применяется механизм реновации, предусматривающий предоставление собственнику нового жилья равнозначной площади либо компенсации по рыночной стоимости.

В ходе встречи рассмотрены вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры. В 2025 году в Западно-Казахстанской области реконструировано 146,2 км сетей водоснабжения. Дальнейшее обновление коммунальной инфраструктуры будет продолжено в рамках национального проекта МЭКС. Отдельно обсуждалось состояние канализационно-очистных сооружений Уральска, износ которых превышает 88%. В настоящее время акиматом области реализуются мероприятия по реконструкции объекта, получение заключения государственной экспертизы планируется в IV квартале 2026 года.

Также вице-министр рассказал о реализации нового Строительного кодекса. Новые подходы направлены на повышение качества и безопасности строительства, совершенствование градостроительного планирования, внедрение цифровых решений и современных технологий, а также повышение прозрачности процессов в строительной сфере.

В завершение встречи Куандык Кажкенов ответил на вопросы жителей региона. Основные обращения касались жилищных условий, состояния многоквартирных домов и развития коммунальной инфраструктуры. Кроме того, состоялся личный прием граждан, в ходе которого жителям были даны соответствующие разъяснения.