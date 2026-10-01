Энергосбережение начинается с дома: в Кокшетау обсудили практические решения для ОСИ и КСК

30 сентября 2026 года в Кокшетау состоялся региональный круглый стол «Энергоэффективное управление многоквартирных жилых домов». Представители ОСИ, КСК, управляющих организаций, жители и другие заинтересованные стороны обсудили возможности снижения потребления энергоресурсов и повышения энергоэффективности зданий.

Мероприятие прошло в рамках информационной кампании, реализуемой АО «Национальный центр энергосбережения» при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и направленной на повышение осведомлённости населения по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном секторе.

Основное внимание было уделено практическим решениям, которые могут применяться при эксплуатации и ремонте многоквартирных домов. В повестку вошли вопросы привлечения инвестиций в жилищный сектор и внедрения инженерных решений для снижения коммунальных затрат.

Представители АО «СПК KOKSHE», ТОО «Кокше МЖД» и ТОО «Kokshetau Engineering» представили подходы к решению этих задач. Представитель АО «Национальный центр энергосбережения» Батыржан Сейткамал выступил с докладом об энергосбережении, уделив внимание практическим мерам по рациональному использованию энергоресурсов в многоквартирных жилых домах.

В завершение круглого стола участники обсудили возможности применения представленных решений в многоквартирных жилых домах г. Кокшетау и обменялись мнениями о внедрении мер по энергосбережению при повседневной эксплуатации зданий и планировании ремонтных работ. Открытый диалог позволил жителям и представителям управляющих организаций задать вопросы о применении мер по рациональному использованию энергоресурсов на практике.