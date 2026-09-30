Молодые специалисты филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» представили результаты исследований в области переработки критически важных минеральных ресурсов на Международной конференции «Металлургия цветных, редких и благородных металлов» имени члена-корреспондента РАН Г.Л. Пашкова.

Исследования в этой сфере направлены на решение актуальных для горно-металлургической отрасли задач: повышение эффективности переработки руд, совершенствование контроля технологических процессов и сокращение потерь ценных компонентов.

ВНИИцветмет обладает многолетним опытом исследований в области обогащения минерального сырья. Специалисты института участвуют в разработке и совершенствовании технологий для ряда обогатительных фабрик Казахстана, в том числе на месторождениях Актогай, Бозшаколь, Камкор, Карчигинском и Жезказганском месторождениях.

Сегодня эту работу продолжают молодые исследователи лаборатории технологических испытаний минерального сырья.

Одно из направлений исследований связано с гидрометаллургическим получением меди. Никита Якушев изучает влияние примесей в продуктивных растворах на процессы экстракции и электролиза в технологии L-SX-EW. В замкнутом технологическом цикле примеси могут накапливаться, поэтому контроль состава растворов имеет важное значение для стабильного ведения технологического процесса.

Еще одно направление работы института –исследования в области обогащения вольфрамсодержащего сырья. Особое значение здесь имеет точное определение содержания вольфрама в бедных продуктах обогащения, необходимое для оценки его потерь с технологическими хвостами.

Ведущий инженер лаборатории Илана Якушеваразработала адаптированный метод фотометрического определения WO₃ в диапазоне 0,010-0,05 %. Полученные с его помощью данные могут использоваться для оценки эффективности обогащения и поиска путей сокращения потерь вольфрама.

Несмотря на различия в тематике, исследования молодых специалистов объединяет общая задача – повышение эффективности использования критически важных минеральных ресурсов.

Результаты работ были представлены на Международной конференции «Металлургия цветных, редких и благородных металлов» имени члена-корреспондента РАН Г. Л. Пашкова, которая проходила 21-25 сентября 2026 года в Красноярске на базе Института цветных металлов Сибирского федерального университета. Доклады вызвали профессиональный интерес и стали предметом обсуждения среди участников конференции.

«Участие в таких конференциях даёт нашим специалистам возможность не только представить результаты своих исследований, но и обсудить их в профессиональном кругу, услышать мнение коллег, обменяться опытом и получить обратную связь. Такой диалог особенно важен для дальнейшего развития исследований и поиска решений актуальных производственных задач горно-металлургической отрасли», – отметила заведующая лабораторией технологических испытаний минерального сырья ВНИИцветмет, научный руководитель докладчиков Н. В. Сизикова.