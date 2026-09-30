Казахстан и OXUS будут развивать применение искусственного интеллекта в геологоразведке

Астана, 30 сентября 2026 года - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и сингапурская технологическая компания OXUS METALS AI PTE. LTD. подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере применения искусственного интеллекта при геологическом изучении недр.

Меморандум подписали вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Дархан Мырзабаев, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев и основатель и главный исполнительный директор OXUS METALS AI PTE. LTD. David Zhen Yin.

OXUS Metals AI специализируется на применении искусственного интеллекта для поиска перспективных месторождений и анализа геологических данных. Технологическая команда компании объединяет специалистов с опытом работы и исследований в ведущих мировых научных центрах, включая Stanford University и MIT, и развивает ИИ-решения для геологоразведки и поиска критически важных минеральных ресурсов.

В рамках сотрудничества будет использован Искусственный интеллект для комплексного анализа геологических, геофизических и геохимических данных с целью поиска и разведки перспективных участков.

Отдельное внимание будет уделено применению перевода геологических данных в машиночитаемый формат для использования в геологических ИИ-моделях, а также оцифровке керна. Стороны организуют подготовку казахстанских специалистов и передачу компетенций в области использования искусственного интеллекта в геологии.

Подобное сотрудничество направлено на развитие компетенций по поиску и разведке новых месторождений за счет ИИ.