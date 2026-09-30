Свыше 425 млн теңге направлено на возмещение затрат предприятиям

Промышленным предприятиям в Казахстане продолжают оказывать государственную поддержку, возмещая им часть понесенных расходов. По итогам девяти месяцев текущего года, Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry выплатил промышленникам свыше 425,3 млн теңге. Об этом сообщает дирекция мер государственного стимулирования.

Основная часть средств - более 416,1 млн теңге - пришлась на первое направление, связанное с ростом производительности труда. Компаниям компенсировали траты на покупку технологического оборудования, обучение сотрудников, оптимизацию процессов и внедрение цифровых решений.

Такую поддержку получили предприятия машиностроения, металлургии, легкой, химической, деревообрабатывающей и фармацевтической промышленности, АПК, по производству стройматериалов, пластмассовых и резиновых изделий. Наиболее активными в подаче заявок оказались города Астана, Алматы и Шымкент, Карагандинская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Туркестанская области.

Еще порядка 9,1 млн теңге направили по второму направлению - возмещению затрат по продвижению продукции на внутренний рынок. Речь идет о лабораторных испытаниях, международной сертификации, покупке оборудования для обязательной маркировки товаров, в том числе для обувной отрасли.

В QazIndustry напоминают, что бизнесу возмещают от 40% до 50% понесенных расходов. В прошлом году Министерство усилило меры государственного стимулирования. Так, отечественные компании получили возможность возмещать половину трат на железнодорожную доставку приоритетных товаров внутри страны. Кроме того, в пять раз вырос размер компенсации за прохождение международной сертификации.