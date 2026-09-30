В рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия в городе Берлин состоялся Казахстанско-Германский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

В ходе открытия панельной сессии форума Ерсайын Нагаспаев сделал акцент на ключевых направлениях двустороннего взаимодействия, в том числе промышленного и инвестиционного сотрудничества. С 2005 года объем прямых инвестиций Германии в экономику РК превысил $8 млрд, из них около 90% — в обрабатывающий сектор. В стране работают более 1100 предприятий с германским капиталом. Совместный пул включает 44 инвестпроекта на $54,2 млрд. Среди них производства компаний CLAAS, Linde, Siemens, Heidelberg Materials, Knauf и др.

«Казахстан открыт для тесного и доверительного партнерства с германским бизнесом. Объединив наши передовые технологии, инвестиции и ресурсы, мы способны выстроить надежную и устойчивую промышленную кооперацию на благо экономик наших стран. Уверен, что благодаря общей политической воле и конструктивному диалогу мы наполним двустороннее стратегическое партнерство еще более весомым практическим содержанием», – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

На полях форума министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев провел встречу с Федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая освоение минерально-сырьевой базы, трансфер технологий и развитие глубокой переработки.

По итогам переговоров подписана Дорожная карта по развитию промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества на 2026–2028 годы между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, направленная на углубление партнерства и реализацию совместных проектов.

Также Министерством подписан Меморандум о взаимопонимании с WILO Central Asia, предусматривающий локализацию насосных систем. Совместно с Deutsche Bahn AG подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного машиностроения.