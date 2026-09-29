Молодые ученые Казахстана разрабатывают новые технологии получения ферротитана

Молодые ученые Химико-металлургического института им. Ж. Абишева разрабатывают технологии получения ферротитана с использованием отечественного сырья. Исследования направлены на повышение эффективности металлургического производства и более полное вовлечение сырьевых ресурсов страны в переработку.

Ферротитан востребован в современной металлургии благодаря способности титана регулировать структуру стали и повышать ее эксплуатационные характеристики. Поэтому одним из актуальных направлений остается поиск более доступных и технологически эффективных способов его производства.

Этой задачей занимаются молодые исследователи филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» – «Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева». Они разрабатывают технологии получения ферротитана с использованием комплексных титаносодержащих восстановителей на основе некондиционных ильменитовых концентратов и высокозольных углей.

В рамках исследований ученые изучают физико-химические свойства исходных материалов, проводят термодинамическое моделирование, лабораторные и укрупненно-лабораторные плавки. В частности, исследуется возможность применения полученного комплексного титансодержащего сплава при выплавке ферротитана с содержанием титана более 65%.

Полученные результаты формируют научно-технологическую основу для более полного вовлечения отечественных сырьевых ресурсов в металлургическую переработку и дальнейшего развития технологий комплексной переработки минерального сырья. Такой подход также ориентирован на создание ресурсосберегающих решений для производства востребованных металлургических материалов.

Отдельное направление работы – подготовка молодых специалистов и их непосредственное участие в исследованиях.

«Важной составляющей работы является подготовка нового поколения специалистов. В исследованиях участвуют молодые ученые, специалисты и студенты, в том числе магистранты Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова и НИТУ МИСИС, магистры и бакалавры. Они участвуют в проведении экспериментов, подготовке образцов, обработке и анализе результатов, приобретая практический опыт научно-исследовательской работы», – отмечает заместитель директора по научной работе ХМИ им. Ж. Абишева Наталья Лу.

Исследования продолжают научные традиции ХМИ им. Ж. Абишева в области комплексной переработки минерального и техногенного сырья, восстановительных процессов и получения новых металлургических материалов.

Молодые исследователи развивают накопленный научный потенциал института, работая над технологическими решениями для дальнейшего развития металлургической науки и производства Казахстана.