Вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с текущей ситуацией на проблемных объектах долевого строительства и провел совещание по вопросам их завершения. Особое внимание уделено исполнению соответствующих поручений Главы государства, данных в предвыборной Программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

Совместно с представителями местных исполнительных органов и ответственными организациями были посещены 11 объектов долевого строительства, в том числе: ЖК «Safina», «Kaspi», «Жилище 1», «Алаш Орда», «Бозжыра», «Exclusive», «Жилище 2», «СтройСервис Регион», «Жангали» и др. Рассмотрены текущее состояние строительства, причины задержек и возможные механизмы завершения работ.

Также проведено совещание с участием представителей местных исполнительных органов и уполномоченной организации ТОО «Ақтөбе құрылыс Компаниясы», в ходе которого детально рассмотрена ситуация по каждому дому. Сформированы алгоритмы дальнейших действий с учетом текущего состояния ЖК. Акцент сделан на защите прав граждан – участников долевого строительства.

По итогам совещания Куандык Кажкенов подчеркнул необходимость обеспечить системное взаимодействие всех заинтересованных сторон, своевременное исполнение принятых решений и постоянный контроль за ходом работ на объектах.