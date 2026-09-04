СРО в сфере инженерных изысканий планируют создать представители строительного сектора

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Мурат Рысдавлетов принял участие в совещании на площадке НПП «Атамекен», посвященном обсуждению текущих вопросов в области инженерных изысканий.

Участники встречи, в том числе представители бизнеса, рассмотрели актуальные вопросы отрасли. Внимание уделено возможности продления сроков действия результатов инженерных изысканий для уникальных объектов, усилению контроля качества выполняемых работ, а также совершенствованию механизмов регулирования рынка.

Кроме того, обсуждены перспективы создания саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий, которая объединит представителей отрасли и будет содействовать повышению качества выполняемых работ.

Также состоялся обмен мнениями профессиональных участников рынка касательно дальнейшего совершенствования нормативной базы, обеспечения безопасности при реализации строительных проектов и др.