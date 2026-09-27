В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День машиностроителя – профессиональный праздник работников одной из ключевых отраслей обрабатывающей промышленности страны. В рамках задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, Казахстан последовательно расширяет производственные мощности, углубляет локализацию и осваивает современные технологии. Машиностроение обеспечивает экономику транспортом, техникой и оборудованием, способствует развитию смежных производств и созданию квалифицированных рабочих мест.

В последние годы отрасль демонстрирует устойчивый рост. Так, в 2023-2025 годах объем производства в машиностроении увеличился с 4,3 трлн до 5,9 трлн теңге — на 36%. За семь месяцев текущего года предприятия отрасли произвели продукции на 3,23 трлн теңге, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сохраняется и высокая инвестиционная активность. Объем инвестиций в проекты машиностроения в прошлом году достиг 655,5 млрд теңге. В стране введено 39 проектов с созданием около 10 тыс. рабочих мест. За январь-июль 2026 года инвестиции составили еще 157,8 млрд теңге, а по состоянию на август запущено 19 новых проектов общей стоимостью 94 млрд теңге.

Одним из ключевых приоритетов остается развитие отечественного производства и углубление локализации. Доля казахстанских производителей на внутреннем рынке выросла с 16,8% в 2023 году до 22,2% в 2025-ом. По итогам первого полугодия текущего года показатель достиг 24,7%. Рост локализации способствует формированию собственной компонентной базы, развитию смежных производств и появлению новых технологических компетенций внутри страны.

Одним из наиболее динамичных направлений машиностроения остается автомобильная промышленность. Сегодня в Казахстане действуют 11 заводов, выпускающих легковые и грузовые автомобили, автобусы и специальную технику. В прошлом году в стране произведено более 171 тыс. единиц транспорта, а за январь-август 2026-го — свыше 124,1 тыс. единиц, что на 32,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего. За восемь месяцев этого года Allur («СарыаркаАвтоПром») в Костанае выпустил 47 619 автомобилей, Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – 33 102, Hyundai Trans Kazakhstan – 25 066, Kia Qazaqstan – 12 290 автомобилей.

Рост демонстрирует и железнодорожное машиностроение. В 2025 году предприятия «Электровоз құрастыру зауыты» (Alstom) и «Локомотив құрастыру зауыты» (Wabtec) произвели 114 локомотивов, в том числе 45 электровозов и 69 тепловозов. Всего на текущий год запланирован выпуск еще 94 локомотивов. Одновременно с этим отечественные предприятия также увеличивают производство грузовых и пассажирских вагонов.

Казахстан расширяет промышленное сотрудничество с крупнейшими международными технологическими компаниями. Среди значимых проектов – развитие производств Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, Kia Qazaqstan, Stadler Kazakhstan и Атырауского вагоностроительного завода, освоение производства тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники John Deere и партнерских брендов. В Сарани сейчас ведется подготовка к запуску совместной с китайской SINOTRUK площадки по производству грузовой и специальной техники HOWO и SITRAK.

Развивается и производство бытовой техники международных брендов, включая Samsung, Artel, Dauscher и Xiaomi. За 8 месяцев текущего года значительно нарастили объемы производства такие предприятия, как: Silk Road Electronics (+15%), DS Multimedia (рост в 5 раз), Almaty Turmystyq Tehnika Zavody (+86%), Jasyl Suyq Qazaqstan (рост в 2,6 раза).

Важно отметить, что современное машиностроение становится одной из ключевых площадок внедрения передовых производственных технологий. На предприятиях отрасли используются промышленные роботы, компьютерное зрение, автоматизированные системы контроля качества и решения на основе искусственного интеллекта.

К примеру, на предприятиях Hyundai Trans Kazakhstan работают 17 промышленных роботов, на Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – 54, на Kia Qazaqstan – 68. На заводе Allur в Костанае внедрены система на основе искусственного интеллекта для контроля качества сварных швов, роботизированная окраска кузовов и технологии компьютерного зрения.

Вместе с производством растет и кадровый потенциал машиностроения. Численность работников автомобильной промышленности достигла 11 тыс. человек, увеличившись на 62,5% по сравнению с 2024 годом. Еще около 9 тыс. человек заняты в смежных отраслях. На сегодняшний день автомобилестроение и связанные с ним производства обеспечивают занятость порядка 20 тыс. казахстанцев.

Предприятия развивают профориентацию, дуальное обучение и подготовку инженерно-технических кадров, формируя единую систему «школа – колледж – вуз – центры обучения – корпоративный университет – завод».

Развитие человеческого капитала, повышение престижа рабочих профессий и подготовка нового поколения инженеров становятся важной частью технологической трансформации промышленности Казахстана.

Сегодня отечественное машиностроение – это не только рост объемов производства. Это новые заводы и рабочие места, локализация компонентов, международная кооперация, роботизация, искусственный интеллект и формирование собственных инженерных компетенций.