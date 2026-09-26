В городе Минск (Республика Беларусь) на XXIX сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр СНГ председатель Комитета геологии МПС РК Канат Ерубаев в качестве представителя председательствующей стороны представил отчет о деятельности Межправсовета за предыдущий период.

С казахстанской стороны также выступили заместитель директора по науке Института геологических наук им. К.И. Сатпаева Саида Нигматова и эксперт по геологии и геофизике Дулат Ажгалиев. Кроме кого, были заслушаны доклады руководителей геологических служб Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана о результатах работы за 2025-2026 годы и реализации Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников СНГ.

Руководители Общественного фонда «Mineral Museum» (Казахстан) и ГУ «Геологический музей» (Узбекистан) озвучили инициативу о создании Международной ассоциации геологических и минералогических музеев. Также обсуждены перспективы сотрудничества государств-участников СНГ в области регионального изучения недр, геологического картографирования и реализации международных проектов по изучению и оценке минерально-сырьевого потенциала приграничных территорий.

Отдельное внимание уделено обмену опытом в сфере прикладных минералого-геохимических и современных лабораторно-аналитических исследований, развитию и внедрению информационных технологий, взаимодействию по реализации мероприятий Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников СНГ на 2023–2030 годы.

По итогам сессии состоялась церемония передачи полномочий председательства в Межправсовете на предстоящий год белорусской стороне.