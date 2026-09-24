Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев провел прием граждан по личным вопросам в офлайн и онлайн форматах. Обращения поступили от жителей городов Актобе, Костанай и Астана.

В ходе приема гражданами подняты вопросы соблюдения застройщиками строительных норм при проектировании, строительстве и вводе объектов в эксплуатацию и благоустройстве территории. Представители бизнеса обратились касательно возможности аккредитации юридических лиц, осуществляющих инжиниринговые услуги по технадзору и экспертные работы по обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений. Также подняты вопросы правил предоставления арендного жилья социально уязвимым категориям граждан.

По всем обращениям министр дал подробные разъяснения действующих норм законодательства.