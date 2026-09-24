В Казахстане утверждены правила маркировки товаров легкой промышленности

В рамках исполнения Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации участниками ЕАЭС от 02 февраля 2018 года (ратифицировано Законом РК от 1 марта 2019 года №230) и Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2019 года № 127 «О введении маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации» с 1 декабря 2026 года ожидается введение обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

Результаты анализа регуляторного воздействия введения обязательной маркировки товаров легкой промышленности (далее – АРВ) обсуждены на публичных слушаниях (Протокол № 20-3-20-14/32 от 05.11.2024г.). Результаты АРВ утверждены Межведомственной комиссией по вопросам регулирования предпринимательской деятельности (Протокол №93 от 07.04.2025г.).

Приказом Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан утверждены Правила маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности. Основные положения Правил вводятся в действие с 14 ноября 2026 года.

Документ определяет порядок маркировки товаров легкой промышленности на территории Республики Казахстан и являются обязательными для производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов: от регистрации товаров и получения кодов до передачи сведений об их обороте в цифровую систему маркировки и прослеживаемости товаров. Обязательная маркировка товаров легкой промышленности начнется с 1 декабря 2026 года и будет внедряться в три этапа.

Как будет вводиться маркировка

На первом этапе, с 1 декабря 2026 года, маркировка станет обязательной для одежды и принадлежностей из натуральной или композиционной кожи, искусственного меха и изделий из него, отдельных видов мужской, женской и детской одежды, лыжных костюмов, а также постельного, столового, туалетного и кухонного белья.

Второй этап начнется 1 марта 2027 года. Он охватит отдельные виды верхней одежды, блузки, свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, мужские рубашки, женские блузы, шали, шарфы, галстуки и другие товары.

С 1 октября 2027 года маркировка распространится на дополнительные категории мужской, женской и детской одежды, включая костюмы, пиджаки, жакеты, платья, юбки, брюки, комбинезоны, спортивные костюмы и трикотажные рубашки.

Поэтапное введение обязательной маркировки призвано обеспечить плавный переход участников оборота товаров легкой промышленности к новому регуляторному инструменту.

Что представляет собой цифровая маркировка

Цифровая маркировка предусматривает нанесение на каждую единицу товара уникального двумерного кода Data Matrix. Информация о маркированном товаре фиксируется в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров. Это позволяет идентифицировать продукцию и отслеживать ее движение от производителя или импортера до продажи конечному потребителю.

Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения Naqty Onim, проверить сведения о товаре и убедиться, что он зарегистрирован в системе маркировки.

Введение маркировки направлено на сокращение незаконного оборота и контрафактной продукции, защиту добросовестных производителей и продавцов, а также повышение прозрачности рынка.

Что необходимо сделать участникам рынка

Производители должны наносить код маркировки до передачи товара следующему участнику оборота. Импортерам необходимо обеспечить маркировку до ввоза продукции в Казахстан либо до ее помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и реимпорта.

Розничным продавцам необходимо обеспечить продажу маркированного товара через контрольно-кассовую машину с помощью сканера, способного считывать двумерные коды Data Matrix.

Для подготовки бизнеса предусмотрен переходный период: прослеживаемость, то есть обязательная передача сведений о движении продукции между участниками рынка, начнется с 1 октября 2027 года, а товарные остатки необходимо будет промаркировать не позднее 1 января 2028 года.