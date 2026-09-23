В Костанайской области обсудили цифровизацию промышленности, строительства и ЖКХ

В Костанайской области состоялась встреча вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан Дархана Мырзабаева с жителями и представителями бизнес-сообщества региона. В ходе встречи были представлены результаты и дальнейшие планы по цифровой трансформации недропользования, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

Открывая встречу, вице-министр отметил, что Глава государства поставил задачу по превращению Казахстана в цифровую страну. В рамках объявленного Года цифровизации и искусственного интеллекта Министерство проводит системную работу по внедрению современных технологий в курируемых отраслях. Главная цель этой работы – повышение качества государственных услуг, создание благоприятных условий для бизнеса, обеспечение прозрачности процессов и повышение эффективности производства.

В сфере недропользования развивается Единая платформа недропользования, через которую уже доступны 22 государственные услуги и предоставлено 3 410 лицензий. Параллельно продолжается масштабная оцифровка геологических архивов. На сегодняшний день оцифровано 100% исторических геологических материалов, или порядка 4,8 млн листов. Следующим этапом станет объединение накопленных данных в единую систему и применение технологий искусственного интеллекта для ускорения поиска, анализа и практического использования геологической информации.

В строительстве и градостроительстве ведётся работа по формированию сквозного цифрового процесса – от планирования территорий и проектирования до строительства и эксплуатации объектов. Для этого развиваются государственный градостроительный кадастр, технологии BIM-проектирования и инструменты автоматизированной проверки проектной документации. По предварительным оценкам, применение таких решений позволит сократить время проверки одного проекта с 16 до 9 часов, снизить объём рутинной работы и повысить качество принимаемых решений.

В жилищно-коммунальном хозяйстве ключевым направлением является развитие единой цифровой платформы Smart Turmys, которая создаётся как единая точка взаимодействия граждан с коммунальной сферой. Платформа призвана объединить доступ к основным коммунальным сервисам, обеспечить прозрачность процессов и повысить удобство получения услуг. Параллельно в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» проводится работа по совершенствованию учёта коммунальных ресурсов и поэтапной интеграции участников отрасли в единую цифровую среду.

В промышленности основной акцент сделан на внедрении технологий Индустрии 4.0, включая мониторинг оборудования, промышленную аналитику, цифровые двойники и автоматизированное управление производственными процессами. Применение таких решений направлено на повышение производительности труда, устойчивости предприятий, снижение производственных простоев и повышение качества управленческих решений.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам, поднятым представителями промышленных предприятий Костанайской области. В частности, обсуждались меры государственной поддержки цифровизации производства, внедрение искусственного интеллекта и видеоаналитики, обеспечение кибербезопасности технологических систем, подготовка квалифицированных цифровых кадров и развитие отечественных IT-решений.

Представители предприятий также подняли вопрос предоставления отечественным производителям доступа к суперкомпьютерным мощностям создаваемой инфраструктуры центров обработки данных. Вице-министр отметил готовность Министерства совместно с уполномоченными государственными органами проработать возможности использования вычислительных ресурсов для внедрения цифровых двойников, видеоаналитики и систем прогнозирования производственных процессов.

По итогам встречи поступившие вопросы и предложения взяты в работу. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, будут проработаны совместно с акиматом Костанайской области, профильными государственными органами и заинтересованными организациями.

Кроме того, в рамках рабочей поездки вице-министр провёл личный приём граждан, в ходе которого были рассмотрены вопросы обеспечения стабильной работы системы электронных паспортов самоходных машин, её интеграции с государственными цифровыми системами, а также апробации и дальнейшего внедрения отечественных IT-разработок на промышленных предприятиях.

Рабочая поездка также включала посещение ГКП «Костанай-Су», где вице-министр ознакомился с деятельностью предприятия и вопросами развития коммунальной инфраструктуры.

В ходе посещения промышленных объектов региона Д. Мырзабаев ознакомился с производственными процессами и применением цифровых технологий на предприятиях АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «KIA QAZAQSTAN», ТОО «KamLitKZ» и ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Особое внимание было уделено вопросам автоматизации производства, внедрения современных цифровых решений, повышения производительности труда и развития отечественного машиностроения.

Также вице-министр посетил швейную фабрику ТОО «Большевичка» и предприятие ТОО «ЭПК-Форфайт», где ознакомился с организацией производственных процессов и применяемыми технологиями автоматизации.

Костанайская область обладает значительным промышленным потенциалом. По итогам января-августа 2026 года объём промышленного производства региона составил 2,07 трлн тенге, в том числе обрабатывающей промышленности – 1,5 трлн тенге. Рост обрабатывающей промышленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,2%.

Реализация цифровых проектов и внедрение современных технологий призваны создать дополнительные условия для дальнейшего развития промышленного потенциала региона, повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и улучшения качества государственных и коммунальных услуг для населения.