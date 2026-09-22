Казахстан и Польша обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков провел встречу с польской делегацией во главе с заместителем министра климата и окружающей среды, главным геологом Республики Польша Кшиштофом Галосом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия между профильными организациями, а также возможности реализации совместных проектов.

Сотрудничество Казахстана с Европейским союзом развивается в рамках Меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Европейским союзом по стратегическому партнерству в сфере устойчивого производства сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости.

Отдельное внимание было уделено вопросам промышленного взаимодействия, внедрения современных технологий, развития производственных компетенций и укрепления профессиональных связей между организациями двух стран.

Стороны обменялись опытом и обсудили перспективы применения польских компетенций и технологий в Казахстане, а также дальнейшего развития практического взаимодействия.

В ходе встречи отмечена важность укрепления партнерских связей и расширения взаимодействия по перспективным направлениям.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных инициатив.