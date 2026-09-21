На совещании в Правительстве РК по реализации поручений Главы государства, данных в выступлении в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» 19 сентября т.г., министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о мерах по обеспечению качества строительства объектов социальной инфраструктуры.

Отрасль остается одним из ключевых драйверов экономического роста. При этом министр подчеркнул, что качество строительства должно быть обеспечено на каждом объекте.

«Сегодня Кодексом предусмотрены гарантийные обязательства сроком не менее пяти лет, а для несущих конструкций, кровли и фасада – не менее десяти. Одновременно усилен государственный архитектурно-строительный контроль. Задача – обеспечить не столько увеличение количества проверок, сколько предупреждение нарушений на ранней стадии. При выявлении серьезных нарушений применяются меры оперативного реагирования – от приостановления строительства до лишения разрешительных документов», – отметил Ерсайын Нагаспаев.

Отдельное внимание уделяется комплексному развитию территорий и цифровизации сектора. С начала года действует единый портал строительства, позволяющий осуществлять цифровой контроль процессов планирования, проектирования и строительства, в том числе с применением технологии BIM.

Сегодня в отрасли задействованы свыше 352 тыс. инженерно-технических работников и порядка 32 тыс. экспертов. Кодексом предусмотрен переход на сертификацию инженеров и экспертов, которая обеспечит персональную профессиональную ответственность.

Министерством также проводится работа по масштабированию опыта Центра урбанистики Астаны в регионах. Акиматами утверждены дорожные карты на 2026-2027 годы, предусматривающие обновление фасадов зданий, благоустройство общественных пространств, разработку брендбуков городов и формирование единого архитектурного облика населенных пунктов. С этой же целью Строительным кодексом введен обязательный дизайн-код.

Дальнейшая работа по развитию отрасли будет выстроена вокруг трех взаимосвязанных принципов – качества материалов и работ, комплексного развития территорий и профессиональной ответственности всех участников строительного процесса.