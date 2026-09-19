Сотрудники МПС присоединились к экологическому субботнику

В Астане прошел общегородской экологический субботник, приуроченный ко Всемирному дню чистоты (World Cleanup Day) и осеннему экологическому месячнику «Таза Қазақстан».

К акции присоединились 170 сотрудников Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. Они провели уборку территории вдоль улицы Сыганак, внеся свой вклад в благоустройство столицы и поддержание чистоты города.

В субботнике также приняли участие сотрудники государственных органов, организаций и предприятий, а также жители Астаны. Участники провели работы по уборке и благоустройству городских территорий.

Экологические акции «Таза Қазақстан» направлены на поддержание чистоты городской среды, благоустройство столицы и формирование ответственного отношения к окружающей среде.