Казахстан и KUHN Group определили направления промышленной кооперации

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков в рамках рабочего визита во Францию посетил предприятие компании KUHN в городе Саверн.

В состав казахстанской делегации вошли представители Министерства сельского хозяйства, руководство завода AGROMASH и компании Eurasia Group AG, представляющей интересы KUHN на отечественном рынке.

KUHN – одно из крупнейших мировых производителей прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. Участникам делегации продемонстрировали полный цикл производства, ключевые технологические процессы и стандарты контроля качества, применяемые на заводе.

Ключевой темой переговоров стало развитие сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения. В частности, рассмотрены перспективы локализации производства техники KUHN в Казахстане, вопросы технологического взаимодействия и наращивания производственных компетенций.

Саверн – историческая производственная база KUHN. Сегодня промышленный контур группы включает 11 заводов на трех континентах, продукция компании представлена в более чем 110 странах мира.

Поездка стала логическим продолжением встречи Премьер-министра РК Олжаса Бектенова с ведущими мировыми производителями сельхозтехники в апреле 2026 года. Тогда между заводом AGROMASH, ТОО Eurasia Group AG и KUHN Group было заключено соглашение, направленное на углубление промышленной кооперации и проработку вопросов локализации.

По итогам переговоров в Саверне стороны определили алгоритм дальнейших совместных действий по реализации достигнутых договоренностей.