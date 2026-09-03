Строительный рынок Казахстана объединил на одной площадке производителей из 34 стран

Заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Мухамед Андаков принял участие в пленарной сессии международных выставок KazBuild и Aquatherm Almaty 2026.

Выступая перед представителями строительной отрасли, отечественного и зарубежного бизнеса, Мухамед Андаков рассказал о развитии производства строительных материалов в Казахстане и обозначил перспективы дальнейшего расширения отечественного производства.

По его словам, за последние пять лет доля отечественного производства строительных материалов выросла на 8 процентных пунктов и превысила 70%.

«Казахстан всё больше обеспечивает себя строительными материалами самостоятельно. Вместе с тем ниша для дальнейшего развития сохраняется. Рынок составляет 4,2 млрд долларов, при этом порядка 1,2 млрд долларов приходится на импортную продукцию. Приглашаем всех, кто заинтересован реализовывать свою продукцию в Казахстане», – отметил Мухамед Андаков.

Заместитель председателя Комитета подчеркнул, что международные отраслевые площадки открывают дополнительные возможности для поиска новых партнеров, заключения контрактов и внедрения современных решений на строительных объектах Казахстана.

В этом году KazBuild и Aquatherm Almaty объединили 631 компанию из 34 стран мира. Непосредственно в KazBuild 2026 принимают участие 411 компаний из 27 стран, в том числе 94 казахстанские компании. Еще 220 компаний из 20 стран представлены на площадке Aquatherm Almaty.

Одним из центральных событий первого дня стала пленарная сессия «Новый строительный кодекс, налоговая политика и цифровое регулирование: реформы, которые меняют отрасль Казахстана».

Участники обсудили ключевые изменения в регулировании строительной отрасли, внедрение нового Строительного кодекса, налоговую реформу, переход к BIM-технологиям, совершенствование системы контроля и экспертизы, кадровые вопросы и цифровизацию проектных процессов. Отдельное внимание уделено применению искусственного интеллекта и адаптации бизнеса к новым требованиям.

Международные выставки KazBuild и Aquatherm Almaty 2026 проходят в Алматы со 2 по 4 сентября. Площадки объединяют производителей и поставщиков, представителей строительного комплекса, архитектурного и проектного сообщества, девелоперов, инженеров, отраслевые ассоциации и государственных экспертов.