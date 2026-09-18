Вопросы жилищной поддержки граждан обсудили в Министерстве промышленности и строительства

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Куандык Кажкенов провел рабочую встречу с представителями общественных фондов RUKHTYLAR и «Не молчи, сирота».

В ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения жильем, в том числе действующие механизмы его распределения, критерии и требования, предъявляемые к гражданам.

Отдельное внимание уделено совершенствованию мер государственной жилищной поддержки, повышению их доступности и адресности. Представители общественных фондов поделились предложениями и обозначили проблемные вопросы, с которыми люди сталкиваются на практике.

Поступившие идеи и озвученные в ходе встречи вопросы будут изучены и рассмотрены в рамках действующего законодательства.