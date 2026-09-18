В реестре КТП вводится привязка товаров к национальному каталогу товаров

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан информирует о предстоящем обновлении функционала информационной системы «Реестр казахстанских товаропроизводителей» (e-ondiris.gov.kz, далее – Реестр КТП).

В рамках обновления при добавлении продукции в Реестр КТП производителям необходимо будет выбирать соответствующую товарную позицию из Национального каталога товаров (nct.gov.kz, далее – НКТ). Таким образом, каждый заявляемый товар должен быть предварительно зарегистрирован в НКТ и иметь уникальный код NTIN.

Данное изменение направлено на унификацию сведений о товарах, исключение дублирования и разночтений в наименованиях продукции, а также обеспечение единого подхода к идентификации товаров в государственных информационных системах.

Что необходимо сделать производителям

Производителям рекомендуется заблаговременно:

Проверить наличие производимых товаров в Национальном каталоге товаров (kz).

В случае отсутствия необходимой позиции пройти бесплатную регистрацию товара в НКТ и получить код NTIN.

Проверить соответствие сведений о товарах, зарегистрированных в НКТ, продукции, заявляемой или уже размещенной в Реестре КТП.

Почему это важно

Привязка Реестра КТП к Национальному каталогу товаров является частью работы по формированию единой цифровой экосистемы прослеживаемости товаров в Республике Казахстан.

Использование единого идентификатора NTIN позволит усилить достоверность сведений Реестра КТП, обеспечить корректную идентификацию продукции казахстанских производителей и повысить эффективность интеграции Реестра с закупочными и другими государственными информационными системами.

В этой связи, Министерство рекомендует казахстанским товаропроизводителям заранее провести проверку своей продукции в Национальном каталоге товаров и при необходимости обеспечить ее регистрацию и получение кодов NTIN.

Правовое основание: Закон РК «О регулировании торговой деятельности» (изменения от 1 января 2026 года).