В Казахстане исследуют новые решения для безопасной переработки хромсодержащих отходов

Развитие экологически безопасных технологий переработки промышленных отходов является одним из приоритетных направлений современной металлургической науки. Особую актуальность эта задача приобретает для предприятий хромовой и ферросплавной отраслей, где образуются значительные объёмы техногенного сырья.

В рамках рабочего визита в Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург) состоялась встреча учёных филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» «Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева» с коллективом лаборатории стали и ферросплавов.

Главным результатом встречи стало формирование совместной рабочей группы, в состав которой вошли доктор технических наук Александр Ким, доктор PhD, ассоциированный профессор Руслан Султангазиев и доктор технических наук Олег Заякин.

«По итогам встречи мы определили конкретный план совместной работы. На первом этапе предстоит провести детальное исследование состава и свойств отходов, определить формы нахождения хрома и на этой основе обосновать наиболее эффективные технологические решения, направленные на снижение воздействия шестивалентного хрома и вовлечение ценных компонентов отходов в переработку», – отметил участник рабочей группы Александр Ким.

Исследования будут охватывать отходы Актюбинского химического завода и ферросплавного производства Казахстана, а также предприятий Первоуральска и Новотроицка.

Снижение экологической активности хромсодержащих отходов и контроль образования шестивалентного хрома позволит уменьшить потенциальное воздействие производства на окружающую среду, а их переработка – создать условия для возврата ценных компонентов в производственный цикл. В перспективе это может способствовать сокращению объёмов накопления отходов, более рациональному использованию сырья и повышению эффективности промышленных процессов.

Важной частью рабочего визита стало также участие учёных в мероприятии, посвящённом 95-летнему юбилею профессора Владимира Жучкова.

Сотрудничество Химико-металлургического института им. Ж. Абишева и ИМЕТ УрО РАН объединяет научный опыт и экспериментальные возможности двух коллективов и создаёт основу для разработки практических решений в области экологически безопасной переработки промышленных отходов.