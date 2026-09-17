Казахстан и Китай обсудили реализацию проекта строительства парогазовой установки в Актау

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Куандык Кажкенов провел встречу с представителями компании-инвестора из Китайской Народной Республики.

Стороны обсудили вопросы реализации проекта «Строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау», в том числе вопросы адаптации проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. В ходе встречи казахстанская сторона разъяснила требования законодательства в сфере проектирования и строительства. В частности, адаптация иностранной проектной документации предполагает ее приведение в соответствие с действующими государственными нормативами Казахстана, включая требования к безопасности и ценообразованию.

Также участники рассмотрели предусмотренные законодательством механизмы по сопровождению крупных инвестиционных проектов и оптимизации сроков их реализации. Один из таких инструментов – консультационные услуги экспертных организаций, позволяющие сопровождать проект уже на стадии разработки проектной документации.

Ранее исполнение проекта уже обсуждалось на рабочем совещании с представителями китайской стороны, даны соответствующие разъяснения и рекомендации.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам реализации проекта в рамках казахстанского законодательства.