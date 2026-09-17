От энергоаудита до ZEB/ZEH: Казахстан и Япония подвели итоги совместного проекта

Казахстан намерен использовать японский опыт для дальнейшего развития энергоаудита, энергетического менеджмента и энергоэффективного строительства. Итоги казахстанско-японского проекта, включая разработанную дорожную карту по внедрению концепции зданий с нулевым энергопотреблением ZEB/ZEH, представили на заключительном семинаре в Астане.

На площадке Nazarbayev University состоялся заключительный семинар проекта «Содействие повышению энергоэффективности и энергосбережению в Казахстане». Его завершение стало итогом многолетнего сотрудничества Казахстана и Японии в сфере энергосбережения и энергоэффективности, начало которому было положено в 2011 году. В мероприятии приняли участие представители казахстанских и японских организаций, эксперты и специалисты отрасли.

На семинаре выступил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Алибеков. Он отметил, что накопленный в рамках проекта опыт имеет практическое значение для дальнейшего развития национальной системы энергосбережения.

«Для государственной политики особенно важно, что в рамках проекта рассматривалась не только технологическая сторона энергоэффективности. Устойчивый результат требует комплексного подхода, который объединяет государственное регулирование, современные технологии, квалифицированные кадры и заинтересованность бизнеса и населения. Полученный опыт представляет практический интерес для дальнейшего совершенствования национальных механизмов в сфере энергосбережения и энергоэффективности», – отметил Олжас Алибеков.

В ходе семинара подвели итоги проекта и представили результаты совместной работы казахстанских и японских специалистов. Основное внимание было сосредоточено на энергетическом менеджменте и энергоаудите, энергоэффективном строительстве и концепции ZEB/ZEH, а также повышении осведомленности населения и формировании культуры рационального использования энергоресурсов.

В рамках проекта проведены исследования и моделирование энергопотребления зданий, организовано обучение казахстанских специалистов в Японии, подготовлены предложения по совершенствованию системы энергоаудита. Одним из практических результатов стала разработка дорожной карты по развитию и внедрению ZEB/ZEH в Казахстане.

Эксперт JICA Кобаяши Хиронори отметил значительный потенциал применения энергоэффективных решений в климатических условиях Казахстана.

«Даже в холодном климате Казахстана потенциал энергосбережения зданий очень высок. Проведенный анализ показывает, что современные решения позволяют сократить энергопотребление до 73,4%. При этом важным условием их широкого применения остается экономическая эффективность. Поэтому дальнейшая задача заключается в создании условий, при которых энергоэффективные технологии будут не только технически результативными, но и экономически привлекательными», – отметил эксперт JICA Кобаяши Хиронори.

Председатель правления АО «Национальный центр энергосбережения» Бауржан Смагулов подчеркнул, что завершение проекта открывает возможности для использования накопленного опыта и новых совместных инициатив.

«Мы рассматриваем завершение проекта не как окончание сотрудничества, а как возможность использовать накопленный опыт в дальнейшей работе. Национальный центр энергосбережения открыт к новым совместным инициативам, обмену опытом и практическому взаимодействию с JICA, японскими экспертами и казахстанскими партнерами. Уверен, что результаты проекта будут востребованы и получат практическое применение в Казахстане», – отметил Бауржан Смагулов.

Отдельное внимание на семинаре уделили формированию культуры энергосбережения и повышению осведомленности населения. В рамках мероприятия также объявили победителей конкурса EnergySave.

Завершение проекта подводит итог многолетней совместной работе, однако накопленные за это время знания, методические подходы и практические разработки могут быть использованы при дальнейшем развитии системы энергосбережения в Казахстане. Речь идет о совершенствовании нормативных подходов, подготовке специалистов, реализации пилотных инициатив и внедрении современных инструментов энергоэффективности.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем экспертном обмене с японскими партнерами и рассмотрении новых совместных инициатив в сфере энергосбережения и энергоэффективности.