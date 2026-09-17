В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Республику Корея по линии Министерства промышленности и строительства РК подписано 15 документов на общую сумму $401,9 млн.

В частности, в присутствии Главы государства подписано Соглашение о производстве новой модели Hyundai Tucson между ТОО «Астана Моторс» и Hyundai Motor Company на сумму $67 млн. Hyundai Motor Company передает Казахстану новые технологии для производства обновленной модели Hyundai Tucson мелкоузловым методом.

Сегодня в Казахстане уже производится Hyundai Tucson с высокой степенью локализации. В рамках мировой премьеры была представлена новая версия модели – компания существенно обновила технологическую платформу. Казахстан получил доступ к новым технологиям, что является важным шагом для развития автомобильной промышленности. Для потребителей это означает возможность приобрести новую версию Hyundai Tucson, произведенную непосредственно в РК.

ТОО «Евразийская Группа» и Hyundai SungWoo Casting Co. Ltd заключили Меморандум о сотрудничестве по производству автомобильных дисков в рамках программы локализации автокомпонентов на сумму $50 млн. Проект нацелен на привлечение ключевого технического партнера для автозаводов РК.

QazIndustry и KIET, ведущий государственный научно-исследовательский институт Южной Кореи, подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель документа – сотрудничество и обмен опытом по вопросам развития обрабатывающей промышленности, внедрения передовых цифровых технологий и инновационных решений. Подписание меморандума имеет стратегическое значение: казахстанская сторона получает значимого партнера для экспертного сопровождения индустриализации.

Также подписано Письмо о намерениях по поставке оборудования для второго этапа завода по производству ферросилиция в г. Экибастуз между ТОО «Mineral Product International» и SAC Co., Ltd и ряд других документов, направленных на расширение партнерских связей и промышленной кооперации.

РГП «Национальный центр технологического прогнозирования» и Корейский национальный институт редких металлов подписали Меморандум о сотрудничестве. Ожидается, что соглашение также позволит совместно работать над развитием лабораторных мощностей в Казахстане, придаст импульс для совместного развития сырьевой базы, технологий переработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан