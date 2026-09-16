Железнодорожное машиностроение Казахстана расширяет производственные возможности

В Казахстане развивается полноценная производственная цепочка железнодорожного машиностроения — от выпуска локомотивов и комплектующих до сервисного обслуживания и ремонта. Одним из ключевых предприятий отрасли является «Электровоз құрастыру зауыты» компании Alstom в Астане.

Сегодня в отрасли работают более 60 предприятий, на которых заняты около 8,5 тыс. человек. В партнерстве с мировыми производителями Wabtec, Alstom и Stadler казахстанские предприятия выпускают локомотивы, вагоны и комплектующие. Отечественная продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

«В Казахстане формируется полноценная производственная система железнодорожного машиностроения. Отечественные предприятия уже не ограничиваются выпуском локомотивов и вагонов — развивается производство комплектующих, сервисное обслуживание и ремонт. Это позволяет наращивать потенциал отечественной промышленности и расширять присутствие казахстанской продукции на внешних рынках», — отметил эксперт Управления электротехнического и тяжелого машиностроения Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Арсен Базаров.

Развитие отрасли является частью общего роста промышленного сектора столицы. За семь месяцев 2026 года предприятия Астаны произвели продукции на 2,57 трлн теңге — на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 95% общего объема приходится на обрабатывающую промышленность, где выпуск достиг 2,42 трлн теңге.

При этом промышленный рост столицы сопровождается освоением новых технологий, углублением локализации и развитием производственных компетенций.

Одним из примеров является «Электровоз құрастыру зауыты», расположенный на территории Индустриального парка №1 СЭЗ «Астана — новый город». Предприятие работает с 2012 года, его производственная мощность составляет до 100 секций электровозов в год.

На производственной площадке площадью 35 тыс. кв. метров выпускаются различные модификации грузовых и пассажирских электровозов, бортовые трансформаторы и тяговые конвертеры. За годы работы завод произвел более 450 электровозов для Казахстана и зарубежных рынков.

«Мы выпускаем грузовые и пассажирские электровозы для внутреннего рынка. Одновременно расширяем экспортное направление: в 2018–2022 годах в Азербайджан было поставлено 40 электровозов, а в этом году во Францию экспортировано 10 кузовов локомотивов. До конца года планируем начать экспорт трансформаторов. На заводе сегодня работают более 750 человек, еще свыше 600 — в сервисном подразделении. Кроме того, мы сотрудничаем более чем с 240 казахстанскими предприятиями в рамках использования отечественной продукции», — рассказал проектный директор завода Бейбит Ибраев.

Предприятие продолжает расширять производственные и сервисные возможности. В 2025 году в Астане начал работу региональный хаб Alstom, ориентированный на локализацию современных цифровых систем управления железнодорожным движением.

Еще одним крупным проектом стал Центр технического обслуживания и капитального ремонта, строительство которого началось в мае 2025 года. После завершения строительства в 2027 году здесь будет проводиться плановое техническое обслуживание грузовых и пассажирских локомотивов.

Развитие производственных компетенций сопровождается ростом экспортного потенциала столицы. По итогам первого полугодия 2026 года экспорт продукции обрабатывающей промышленности Астаны достиг 2,05 млрд долларов США, увеличившись почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продукция столичных предприятий поставляется в Иран, Турцию и страны СНГ. Наряду с железнодорожной техникой на внешние рынки выходят оборудование, строительные материалы, продукты питания и другие виды продукции.

Важную роль в развитии промышленной базы столицы играют специальные экономические зоны и индустриальные парки. Сегодня в Астане действуют две СЭЗ — «Астана — новый город» и «Астана — Технополис».

«Общая площадь специальной экономической зоны «Астана – новый город» составляет около 15,3 тыс. гектаров. В ее состав входит и Индустриальный парк №1. Сегодня здесь реализуется 145 проектов. Уже запущены 103 предприятия, создано более 8 тыс. постоянных рабочих мест. Еще 42 проекта находятся на стадии реализации. Общий объем инвестиций по ним составляет 73,6 млрд тенге. В рамках этих проектов планируется создать порядка 1 700 новых рабочих мест», — отметил заместитель председателя правления Городского центра развития инвестиций «Astana Invest» Сабит Мухеджанұлы.

Развитие новых производств, локализация технологий и расширение экспортных поставок постепенно формируют новый промышленный профиль Астаны. Столица становится площадкой не только для выпуска готовой продукции, но и для развития компетенций, кооперации с отечественными предприятиями и выхода казахстанской продукции на зарубежные рынки.