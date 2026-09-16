Казахстан и Бавария определили приоритетные направления сотрудничества

В Мюнхене состоялось 1-е заседание Казахстанско-Баварской рабочей группы по экономическому, научному и сельскохозяйственному сотрудничеству.

Сопредседателями заседания выступили вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков и Государственный министр Баварии по европейским и международным делам Эрик Байссвенгер.

В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов, институтов развития и ведущих деловых кругов двух стран. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Основное внимание уделено вопросам развития инноваций и высоких технологий в сферах сырьевых ресурсов, энергетики, экологических технологий, машиностроения и управления водными ресурсами, а также взаимодействию в области сельского хозяйства.

Отдельно участники встречи рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере градостроительства и транспорта, а также развития дуального профессионального образования – с участием научно-образовательных учреждений и бизнес-сообщества Баварии.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия и договорились продолжать работу по выработке конкретных механизмов реализации совместных инициатив.