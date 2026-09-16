Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Бахытжан Жунисбеков в рамках рабочей поездки в Актау провел объезд проблемных объектов долевого строительства.

В ходе объезда председатель Комитета посетил пять жилых комплексов: ЖК «Лепес Примера», ЖК «Атамекен», ЖК «Султан», ЖК «Аққала» и ЖК «Мұрагер».

На каждом объекте Бахытжан Жунисбеков ознакомился с текущим состоянием строительства и существующими проблемными вопросами. Совместно с представителями местных исполнительных органов и ответственными организациями были рассмотрены возможные механизмы завершения строительства и решения вопросов граждан.

Особое внимание уделено необходимости принятия конкретных мер. Участники подробно рассмотрели ситуацию по каждому жилому комплексу, обсудили дальнейший алгоритм действий и необходимые меры для решения имеющихся вопросов.

По итогам совещания ответственным сторонам даны соответствующие поручения. Вопросы завершения проблемных объектов остаются на контроле Комитета.