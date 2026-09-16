Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Бахытжан Жунисбеков принял участие в выездном заседании Комитета строительства и ЖКХ Президиума НПП РК «Атамекен» в Актау.

В заседании приняли участие представители государственных органов, отраслевых объединений и строительного бизнеса Мангистауской области.

Одной из ключевых тем стало практическое применение Строительного кодекса Республики Казахстан, вступившего в силу 1 июля 2026 года. В ходе заседания участникам разъяснили основные нововведения Кодекса, включая новые подходы к регулированию строительной отрасли, вопросы саморегулирования, проектирования, экспертизы и технического надзора, а также требования к участникам строительного процесса. Кроме того, были представлены изменения в жилищной политике и новые подходы к совершенствованию механизмов обеспечения граждан жильем.

В ходе заседания представители бизнеса обозначили ряд актуальных вопросов, возникающих при реализации строительных проектов. В частности, были рассмотрены вопросы ценообразования при разработке проектно-сметной документации, лицензирования субъектов строительной отрасли и совершенствования механизма оплаты услуг технического надзора.

Отдельное внимание уделено вопросам ответственности участников строительного процесса на всех этапах жизненного цикла объектов — от проектирования и строительства до ввода в эксплуатацию и дальнейшего содержания.

Также участники обсудили вопросы, актуальные для Мангистауской области, связанные с земельными отношениями и реализацией строительных и инвестиционных проектов. Представители регионального бизнеса озвучили свои предложения и проблемные вопросы.

По итогам заседания отмечена важность дальнейшего открытого взаимодействия государственных органов и предпринимательского сообщества. Озвученные представителями бизнеса предложения будут дополнительно рассмотрены и проработаны в установленном порядке.