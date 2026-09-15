Казахстан и Индонезия нацелены на развитие новых промышленных проектов

Казахстан и Индонезия рассматривают возможности расширения промышленной кооперации, трансферта технологий и реализации совместных проектов.

Об этом говорилось на встрече вице-министра промышленности и строительства РК Рахымжана Исакулова с Послом Республики Индонезия в Казахстане Мохамадом Фаджрулом Рахмановым и Генеральным директором компании «PT DAHANA».

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сферах промышленности, недропользования и геологии. Особое внимание уделено вопросам трансферта технологий, созданию новых производств и расширению промышленной кооперации.

Рахымжан Исакулов отметил заинтересованность казахстанской стороны в привлечении современных технологий и развитии новых производств с участием зарубежных партнеров.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества, которое имеет практическое продолжение — от трансферта технологий и обмена компетенциями до запуска новых производств и реализации конкретных проектов. Казахстан открыт для взаимодействия с зарубежными компаниями, обладающими современными технологиями и производственными компетенциями», — отметил вице-министр.

Отдельно стороны рассмотрели перспективы взаимодействия с компанией «PT DAHANA» и возможности дальнейшей проработки проектов с учетом ее компетенций и опыта.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по обозначенным направлениям и рассмотреть конкретные проекты в рамках дальнейшего взаимодействия.

Развитие международной промышленной кооперации и привлечение передовых технологий остаются одним из важных направлений работы Министерства промышленности и строительства РК.