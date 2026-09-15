Доступное жилье: какие меры государственной поддержки действуют в Казахстане

В Казахстане продолжается системная работа по обеспечению граждан доступным жильем. В 2026 году планируется ввести 20,4 млн квадратных метров жилья — порядка 188 тыс. квартир. За восемь месяцев уже введено 11,3 млн квадратных метров, или 105,9 тыс. квартир.

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую социальную значимость жилищного вопроса и необходимость оказания эффективной поддержки гражданам, доходы которых не позволяют самостоятельно решить жилищный вопрос. В этой связи государственная жилищная политика направлена на повышение доступности жилья и адресности мер поддержки.

Сегодня гражданам доступен комплекс инструментов — льготное кредитование, арендное жилье, субсидирование арендной платы, жилищные сертификаты и жилищные программы. В текущем году по льготным ипотечным программам "2-10-20" и "5-10-20" уже выдано 6,2 тыс займов. По программе «Наурыз» выдано 11,9 тыс. займов на 350 млрд тенге. Субсидированием арендной платы охвачено 11,2 тыс. семей.

Отдельное направление работы связано с предоставлением арендного жилья. С начала года гражданам передано 12 653 арендных квартир. Продолжается также приватизация ранее предоставленного арендного жилья без права выкупа — за 8 месяцев этого года такой возможностью воспользовались более 6,8 тысяч семей.

В реализации государственной жилищной политики участвует АО «Казахстанская Жилищная Компания», которое развивает механизм аренды жилья с правом выкупа, а также финансирует региональные жилищные проекты и развитие инженерной инфраструктуры.

«Сегодня Казахстанская Жилищная Компания использует сразу несколько инструментов для повышения доступности жилья. Это не только предоставление арендного жилья с правом выкупа, но и финансирование жилищных проектов в регионах через местные исполнительные органы. Наша задача — не только расширять предложение доступного жилья, но и создавать необходимые условия для его строительства и ввода в регионах», — отметил заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» Исламбек Каирбеков.

Параллельно совершенствуются механизмы учета и распределения жилья. С мая 2025 года соответствующие функции переданы от акиматов Отбасы банку. С сентября текущего года внедрены новые подходы к распределению арендного жилья в сельских населенных пунктах, а при предоставлении жилья учитывается количество комнат в зависимости от состава семьи.

Реализуемые меры направлены на повышение доступности государственной поддержки и создание более адресных и понятных механизмов улучшения жилищных условий граждан.