На полях заседания «С5+1» министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провел двусторонние переговоры с министром торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чжон Кваном.

Стороны отметили растущую динамику товарооборота, достигшего за 6 месяцев 2026 года $1,3 млрд. Портфель промышленной кооперации включает 51 совместный проект, из которых уже запущено 23 производства с созданием 4,4 тыс. рабочих мест.

Важная роль в развитии казахстанского автомобилестроения отведена проектам по производству автомобилей брендов KIA в Костанайской и Hyundai в Алматинской областях. В ходе переговоров министры отметили перспективы дальнейшего углубления локализации производств и расширения модельного ряда автомобилей.

Также обсуждены перспективы запуска казахстанско-корейского предприятия для реализации проекта по созданию научно-исследовательского парка в лифтовой отрасли. Ранее корейской стороной был выделен грант на данный проект.

По итогам переговоров министры подтвердили намерения развивать и укреплять двусторонние связи по всем ключевым направлениям.