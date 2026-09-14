Накануне проведения первого саммита глав государств «Центральная Азия — Республика Корея» в городе Сеул состоялось первое заседание Консультативного механизма министров промышленности стран «С5+1».

Встреча проведена под сопредседательством министра промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайына Нагаспаева и министра торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чжон Квана. Участие в заседании также приняли министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир, министр промышленности и строительства Республики Туркменистан Тойгулы Нуров, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов.

Министры обсудили общее видение и перспективы расширения сотрудничества в формате «C5+1» в области инвестиций, технологий, промышленной инфраструктуры, критически важных минералов и глобальных цепочек поставок, развития кадрового потенциала и др.

В своем выступлении на заседании Ерсайын Нагаспаев подчеркнул, что Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева вступил в новый этап развития. Акцент сделан на масштабных реформах, закрепленных новой Конституцией РК и направленных на укрепление доверия инвесторов.

«Законом «О специальном правовом режиме города Алатау» учрежден первый в истории страны город с особым правовым статусом. Проект является одним из государственных приоритетов и мы рассматриваем корейских партнёров в качестве ключевых стратегических партнеров в его реализации.

Уверен, что государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Сеул откроет новые возможности для дальнейшего расширения взаимодействия и придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса казахстанско-корейских отношений», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Площадка «C5+1» направлена на расширение практического промышленного сотрудничества между странами ЦА и Республикой Корея. Товарооборот РК со странами ЦА и Южной Кореей в прошлом году составил порядка $12 млрд. В обрабатывающей промышленности страны работают более 1 тыс. совместных компаний.

По итогам заседания подписан Меморандум о взаимопонимании между Республикой Корея и государствами Центральной Азии о сотрудничестве в промышленной сфере и в области цепочек поставок, а также принята Совместная декларация.