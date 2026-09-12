Kazakhstan Day: расширение инвестиционного сотрудничества обсудили на China Mining 2026

В рамках 28-й Международной конференции и выставки China Mining 2026, проведенной в городе Тяньцзинь (КНР), состоялась панельная сессия Kazakhstan Day, посвященная инвестиционному потенциалу страны и перспективам создания новых производств.

Работу панельной сессии открыл министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, выступив с докладом о создаваемых в стране условиях для инвесторов и работе по расширению геологической изученности территории.

На полях China Mining 2026 Ерсайын Нагаспаев провел двусторонние встречи с министром природных ресурсов КНР Лю Гохунем, министром горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Луи Ватумом Кабамбой, председателем совета директоров Zijin Mining Group Цзоу Лайчаном, генеральным директором CARL Шу Чжиминем, председателем совета директоров China National Gold Group Co., Ltd., Чжоу Чжоу, а также руководством Aluminum Corporation of China (CHINALCO).

Обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере геологии, недропользования, развития промышленной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов.

По итогам переговоров достигнут ряд соглашений, направленных на взаимовыгодное партнерство.