Новый этап развития: стартовало строительство ПФМ-2

На производственной площадке ЕвроХим-Каратау начались работы по строительству ПФМ-2 — Помольного комплекса по производству фосфоритовой муки проектной мощностью 170 тонн в час. Проект реализуется в рамках стратегии развития и наращивания производственных мощностей ЕвроХим. Первым этапом стала подготовка площадки строительства и разработка котлована под будущие строительные конструкции. В рамках нулевого цикла будет создано фундаментное основание для размещения и крепления ключевых элементов мельницы по производству фосфоритовой муки.

Зачем нужен ПФМ-2

Строительство Помольного комплекса решает сразу несколько стратегических задач. Кратное увеличение объемов производства фосфоритовой муки обеспечит надежное и бесперебойное снабжение мощностей строящегося Химического комплекса в Республике Казахстан. Кроме того, проект укрепит внутрикорпоративную синергию: стабильные поставки высококачественного фосфатного сырья пойдут на нужды других предприятий группы — ООО «БМУ» и ПГ «Фосфорит» и усилит единую производственную цепочку компании. Наконец, ПФМ-2 откроет дополнительный экспортный потенциал, позволив выйти на внешние рынки и удовлетворить растущий спрос сторонних потребителей на фосфоритовую муку.

Производственные и социальные показатели

Максимальная проектная мощность нового комплекса ПФМ-2 составит более 1,3 млн тонн продукции в год. Проект несет и важную социальную функцию: в рамках его реализации будет создано более 50 новых рабочих мест. Строительство и пусконаладочные работы планируется завершить в ноябре 2027 года.