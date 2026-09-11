Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев по приглашению Министра природных ресурсов КНР принял участие в Министерском форуме по международному сотрудничеству в горнодобывающей отрасли, а также в 28-й Международной конференции China Mining 2026 и выставке проведенных в городе Тяньцзинь (КНР).

China Mining является одной из крупнейших и наиболее влиятельных международных площадок в области геологии, минеральных ресурсов и горнодобывающей промышленности. Участие в ежегодном мероприятии приняли представители 65 стран, включая 35 министров, крупные промышленные корпорации, а также представителей экспертного сообщества. Ключевая тема — «Взаимовыгодное сотрудничество, зеленое и интеллектуальное развитие».

В своем выступлении на церемонии открытия China Mining 2026 министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев акцентировал внимание на высоком уровне стратегического партнерства Казахстана и Китая, достигнутом благодаря тесным дружеским контактам и взаимопониманию между главами двух государств — Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином.

Министр отметил устойчивый рост деловых и инвестиционных связей, углубление промышленной кооперации за последние годы.

На сегодня в РК работают порядка 11 тысяч предприятий с участием китайских партнеров. Среди крупнейших партнеров Казахстана — CNPC, Sinopec, CITIC Group, Zijin Mining, East Hope Group, Huawei, PowerChina, SANY, Fufeng, Lihua Group и ряд других компаний, реализующих проекты в нефтегазовой отрасли, горнодобывающем секторе, энергетике, инфраструктуре, сфере высоких технологий и др.

«Казахстан предлагает возможность совместно создавать новые цепочки добавленной стоимости и современные производства. Мы приглашаем китайские и международные компании к сотрудничеству в геологоразведке, добыче и глубокой переработке минерального сырья. Особое внимание уделяем привлечению современных технологий, локализации производств. Важно вывести промышленное сотрудничество на новый уровень и реализовать проекты, отвечающие долгосрочным интересам наших стран», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Также на конференции выступил вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн. По итогам проведены двусторонние переговоры, в ходе которых Ерсайын Нагаспаев и Хэ Лифэн обсудили перспективы промышленного сотрудничества в рамках достигнутых на высшем уровне договоренностей.

На международной горнодобывающей выставке China Mining 2026 Казахстан впервые представил единый национальный стенд, объединивший горнодобывающие и геологоразведочные компании, отраслевые организации и перспективные инвестиционные проекты. Стенд совместно открыли министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев и министр природных ресурсов КНР Лю Гохун.