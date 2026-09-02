Инвестиции в рост: господдержка помогла мебельной фабрике увеличить производительность

Обновление технологического оборудования является важным фактором для развития любого предприятия. Однако часто это становится главным финансовым барьером. Решить эту задачу шымкентской компании по производству мебели «Baia Holding» помог Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry, возместивший 40% стоимости нового оборудования.

Компания занимается производством корпусной и мягкой мебели на заказ около 10 лет. Продукция предприятия востребована во многих регионах страны, и ассортимент постоянно увеличивается.

«Спрос на мебель растет, поэтому нам потребовалось расширяться и закупать новые станки. Мы закупили современную линию для обработки древесины и оборудование для сборки и отделки мебели. Они позволяют работать быстрее, точнее и без брака. Это особенно важно, когда нужно вовремя и качественно обеспечить мебелью большие объемы заказов для школ, больниц и крупных партнеров», - говорит директор ТОО «Baia Holding» Абзал Жумабаев.

Новое оборудование обошлось компании почти в 48 млн теңге. Его работа позволила повысить точность обработки деталей, увеличить производительность на каждом этапе производства и улучшить качество сборки и отделки мебели.

40% стоимости оборудования, а это порядка 19 млн теңге, возместил QazIndustry. Как отмечают в мебельной компании, благодаря мерам государственного стимулирования предприятие смогло выйти на новый технологический уровень и направить сэкономленные средства на дальнейшую модернизацию. Все это позволило повысить конкурентоспособность компании и удовлетворить растущий спрос на продукцию, особенно в сегменте государственных заказов.

Напомним, QazIndustry является оператором мер государственного стимулирования промышленности и возмещает от 40 до 50% на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок. По итогам восьми месяцев текущего года КЦИЭ возместил предприятиям свыше 400 млн тенге.

Заявки на оказание услуги принимаются в онлайн-режиме на портале https://qazindustry.gov.kz/ru.