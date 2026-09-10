В Министерстве промышленности и строительства состоялась встреча вице-министра Куандыка Кажкенова с делегацией Чешской Республики во главе с заместителем министра окружающей среды Мартином Вайссом.

Во встрече приняли участие представители Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, АО «Казцентр ЖКХ», государственных органов Чешской Республики, а также научно-исследовательских организаций и компаний, специализирующихся в сфере водного хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области модернизации систем водоснабжения и водоотведения, строительства и обновления очистных сооружений. Внимание уделено внедрению современных технологических и цифровых решений в коммунальной сфере.

Куандык Кажкенов отметил, что повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения является одним из приоритетных направлений работы Министерства. Особое внимание уделяется обновлению коммунальной инфраструктуры и снижению износа действующих сетей и объектов.

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» по линии Министерства планируется модернизировать порядка 8 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, а также реализовать 45 проектов канализационных очистных сооружений.

Чешская сторона представила разработки в области мониторинга и качества воды, очистки сточных вод, проектирования и эксплуатации водохозяйственных объектов, насосного оборудования, BIM и цифровизации, а также диагностики канализационных сетей и трубопроводов.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в проработке совместных инициатив в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.