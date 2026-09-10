В Казахстане усилят меры по повышению энергоэффективности промышленности

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция по вопросам реализуемой политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности.Спикером выступил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Олжас Алибеков. В конференции также приняли участие председатель правления АО «Национальный центр энергосбережения» Бауыржан Смагулов и директор департамента по энергетике ТОО «Евразийская Группа» (ERG) Евгений Никитин.

В своем выступлении он рассказал о текущих результатах, работе с крупнейшими потребителями энергоресурсов и планах по дальнейшему снижению энергоемкости экономики.

По итогам 2025 года энергоемкость ВВП Казахстана снизилась на 4% по сравнению с уровнем 2021 года и составила 0,307 тонны условного топлива на тысячу долларов США.

К 2029 году энергоемкость экономики планируется снизить на 10% за счет сокращения нерационального потребления топливно-энергетических ресурсов. В промышленности поставлена задача снизить этот показатель на 10% к 2029 году относительно уровня 2021 года. Эти ориентиры закреплены в Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.

Одним из ключевых инструментов в этой работе является Государственный энергетический реестр, в который сегодня включено более 22 тыс. субъектов. Для крупнейших энергоемких предприятий, потребляющих 50 тыс. и более тонн условного топлива в год, установлены целевые показатели энергоэффективности.

В ТОП-106 крупнейших потребителей входят 53 промышленных предприятия: 30 относятся к обрабатывающей промышленности, 23 – к горно-металлургическому комплексу.

По итогам 2025 года в структуре потребления энергоресурсов предприятиями, вошедшими в ТОП-10 крупнейших потребителей, наибольшая доля приходится на энергетический сектор - 44,7%. На промышленность приходится 42,4%, а на нефтегазовую отрасль - 12,9%.

Потенциал энергосбережения десяти крупных субъектов превышает 1,6 млн тонн условного топлива. Его реализация позволит повысить энергоэффективность производственных процессов и снизить негативное воздействие на окружающую среду. При этом энергоемкость ВВП Казахстана может снизиться еще на 1,5%.

Бауржан Смагулов, в свою очередь, представил результаты работы Государственного энергетического реестра. По итогам энергоаудитов промышленные предприятия с 2014 года реализовали энергосберегающие мероприятия на 113,4 млрд тенге, обеспечив экономию в размере 51,44 млрд тенге.

Евгений Никитин акцентировал внимание на потенциале утилизации вторичного промышленного тепла. ERG предлагает закрепить его как самостоятельный объект энергоэффективности и сформировать единые правила реализации таких проектов, включая механизмы подключения к тепловым сетям.

В ходе брифинга также были затронуты вопросы государственного контроля. Основное внимание уделяется достоверности данных, соблюдению нормативов энергопотребления, проведению обязательного энергоаудита и достижению целевых показателей энергоэффективности.

В настоящее время в Құрылтае рассматриваются два законопроекта по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Предлагаемые изменения предусматривают гармонизацию требований с положениями Экологического кодекса, совершенствование Государственного энергетического реестра, развитие энергосервисного рынка и усиление административной ответственности за нарушение требований в сфере энергоэффективности.

В завершение Олжас Алибеков подчеркнул, что повышение энергоэффективности способствует не только экономии энергоресурсов, но и снижению затрат, повышению конкурентоспособности предприятий и укреплению энергетической безопасности страны.