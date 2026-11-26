За годы независимости Казахстан модернизировал действующие обогатительные фабрики, ввёл в эксплуатацию новые предприятия и укрепил научно-технический потенциал горно-металлургической отрасли. В эту работу внёс вклад коллектив ВНИИцветмет, филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан». Учёные института изучали руды казахстанских месторождений, разрабатывали технологии извлечения золота и готовили технологические регламенты для проектирования предприятий. Вместе с промышленными партнёрами они участвовали во внедрении этих разработок.

Один из примеров такого сотрудничества – Секисовское месторождение. В 2008 году здесь ввели в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику, где для переработки малосульфидных и сульфидных золотосодержащих руд применили сорбционное выщелачивание. В 2009 году на участке Северный Райгородок заработало предприятие по переработке золотосодержащих руд коры выветривания методом кучного выщелачивания. В 2014 году специалисты ВНИИцветмет вместе с промышленным партнёром участвовали во вводе в эксплуатацию предприятия кучного выщелачивания на месторождении Шарык.

Сегодня коллектив ВНИИцветмет продолжает эту работу. Одна из недавних разработок института – технология переработки золотосодержащих руд месторождения Уштаган. По итогам исследований специалисты обосновали применение сорбционного чанового выщелачивания и разработали технологический регламент. На его основе недропользователь спроектировал золотоизвлекательное предприятие и приступил к строительству. Планируемый объём выпуска сплава Доре составляет 0,8-0,9 тонны в год.

Проект на Уштагане показывает, как разработки казахстанских учёных находят применение в промышленности. Результаты лабораторных исследований легли в основу проекта строящегося предприятия.

«К 35-летию независимости Казахстана хочу поблагодарить ветеранов и сотрудников ВНИИцветмет за всё, что они сделали для отечественной горно-металлургической отрасли. За эти годы вместе с производственниками мы прошли путь от исследования руд казахстанских месторождений до внедрения технологий на золотоизвлекательных фабриках. Для нас особенно важно видеть, как результаты работы наших лабораторий помогают модернизировать действующие предприятия и проектировать новые.

Сегодня мы продолжаем эту работу и передаём накопленный опыт молодым специалистам. От имени коллектива ВНИИцветмет поздравляю коллег, партнёров и всех казахстанцев с 35-летием независимости Республики Казахстан! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо нашей страны», – отметил директор ВНИИцветмет Игорь Старцев.