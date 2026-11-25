В ходе приема жители подняли актуальные вопросы качества строительства жилья, управления многоквартирными жилыми домами, деятельности объединений собственников имущества (ОСИ), а также взаимодействия жильцов с органами управления домами.

Особое внимание было уделено вопросам содержания общего имущества, организации работы ОСИ, прозрачности принимаемых решений и ответственности сторон за надлежащее управление многоквартирными домами.

По каждому обращению были заслушаны позиции заявителей и даны соответствующие разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль профильных подразделений.

Работа с обращениями граждан остается важным инструментом обратной связи, позволяющим выявлять проблемные вопросы и совершенствовать подходы к управлению жилищным фондом.