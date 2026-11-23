Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на Правительственном часе в Курултае РК проинформировал депутатов о принимаемых мерах по стимулированию развития обрабатывающей промышленности и внедрению офтейк-контрактов в рамках задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Акцент был сделан на структурных изменениях в экономике. Так, с 2024 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП превышает долю горнодобывающей промышленности. Объем производства в секторе за три года вырос на 14,5%, инвестиции увеличились вдвое и достигли 3 трлн теңге. За 10 месяцев т.г. рост производства составил 9,3%, что стало самым высоким показателем за последние 25 лет.

При этом около 40% объема обрабатывающей промышленности приходится на металлургию, где важным направлением работы является увеличение глубины переработки и развитие производства готовой продукции. В РК действует механизм, обязывающий крупные металлургические предприятия в первую очередь обеспечивать отечественных переработчиков сырьем на льготных условиях и только после выполнения этих обязательств осуществлять экспорт.

«Сегодня данный механизм распространяется на ряд металлов, включая медь, алюминий и цинк. Они реализуются отечественным переработчикам по ценам до 5% ниже рыночных. Между производителями сырья и переработчиками заключено 30 соглашений, а также 15 торговых контрактов на поставку медной катанки. Благодаря этому в Алматы запущено производство радиаторов, в Шымкенте – профилей, в области Жетісу – современных аккумуляторов, а в Сарани – производство по цинкованию металлических изделий. В целом до конца 2029 года планируется в два раза увеличить объемы переработки меди, алюминия и цинка, свинца – на 14%», – сообщил Ерсайын Нагаспаев.

Для стимулирования переработки концентратов цветных металлов утверждена специальная методика и подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Цель – обеспечить полную загрузку производственных мощностей отечественных предприятий и необходимым сырьем новые проекты. К примеру, до 2030 года в Карагандинской области и области Абай планируется построить два медеплавильных завода мощностью по 300 тысяч тонн каждый. Новые предприятия будут обеспечены сырьем за счет данного механизма.

В машиностроении объем производства за три года увеличился на 22,4% и достиг 5,8 трлн теңге. Доля отрасли в обрабатывающей промышленности превысила 17%. Около 40% доли приходится на автомобилестроение, где особое внимание уделяется локализации и выпуску автокомпонентов внутри страны. Благодаря условиям и мерам государственной поддержки в стране запущены новые производства автокомпонентов. Среди них производство автомобильных шин в Сарани, выпуск комплектующих для грузовых автомобилей, мультимедийных систем и автомобильных сидений в Алматы. Также освоена штамповка деталей кузова автобусов из отечественной стали Qarmet, начато производство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, блоков цилиндров и напольных покрытий.

До конца года в Костанае планируется запуск производства автокомпонентов мощностью до 60 тысяч единиц, в Алматы – локализация производства автомобильной электропроводки, трубок тормозной и топливной систем. В железнодорожном машиностроении налажен выпуск колёс, вагонных осей, стрелочных переводов и рельсовых креплений.

Для дальнейшего развития кооперации между отечественными предприятиями в текущем году на законодательном уровне предусмотрен механизм создания отраслевых кластеров. В настоящее время разрабатывается соответствующий нормативный документ, который определит условия создания таких кластеров и меры государственной поддержки.

Министр отметил устойчивый рост в химической, легкой промышленности, а также в отрасли производства стройматериалов.

В химической промышленности объем производства в прошлом году увеличился на 10,5%, по итогам 10 месяцев рост составил 22%. В текущем году запущен крупный проект по производству серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн, а также налажено производство полипропилена. Следующая задача – расширение ассортимента химической продукции и углубление переработки сырья. Для этого определены три основных направления: нефтехимия, промышленная химия и биохимия. Особое внимание уделяется обеспечению отечественных сельхозпроизводителей минеральными удобрениями.

«За счет отечественного производства обеспечивается половина внутреннего рынка удобрений. Общий объем производства превысил 1 млн тонн. Кроме того, планируется наладить производство новых видов удобрений, таких как карбамид и хлорид калия. Таким образом, к 2030 году объем планируется довести до 4 млн тонн, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Производство стройматериалов за три года увеличилось на 23%, за 10 месяцев т.г. рост составил 5,4%. В стране запущены предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов, керамической плитки, ламината и др. Порядка 73% спроса на внутреннем рынке обеспечивается за счет отечественной продукции. Определено 98 инвестиционных проектов на 975 млрд теңге, запуск которых позволит в ближайшие три года увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 80%.

В легкой промышленности в прошлом году рост составил 20%, за 10 месяцев т.к. 60%. Инвестиции за 2 года выросли вдвое. Комплексным планом развития отрасли предусмотрено увеличение сроков поставки отечественной продукции до 4 месяцев, установление единых требований и равных условий для всех поставщиков, а также усиление поддержки производителей, использующих отечественное сырье. Также прорабатывается вопрос заключения долгосрочных контрактов сроком до 5 лет с недропользователями и квазигоскомпаниями. Для обеспечения глубокой переработки сырья рассматривается возможность введения квот на экспорт хлопкового волокна первого и второго сортов.

Кроме того, прорабатывается механизм предоставления льготного кредитования и налоговых преференций предприятиям, заключившим соглашения по локализации производства и принимающим встречные обязательства по достижению конкретных показателей локализации в обмен на государственную поддержку.

Для реализации этих мер подготовлены необходимые законодательные поправки. К 2030 году планируется в два раза увеличить объем производства в легкой промышленности и довести долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 20%.